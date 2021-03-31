Лайшев о возможном возвращении Трусовой в «Самбо-70»: «Пока она в раздумье. Желание было у ее папы, он любит нашу школу»

Директор заявил, что инициатива возможного возвращения российской фигуристки к тренеру принадлежит ее отцу.

В мае прошлого года Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее она тренировалась в группе Тутберидзе.

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой, он мастер спорта по самбо, у него было желание (чтобы она вернулась), он любит нашу школу», – сказал Лайшев.

Первый тренерский сезон остудил Евгения Плющенко: прогресс только у одной фигуристки из академии, две уже сбежали – и пока от него никакой рефлексии