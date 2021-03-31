Лайшев о возможном возвращении Трусовой в «Самбо-70»: «Пока она в раздумье. Желание было у ее папы, он любит нашу школу»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова ТАСС Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что инициатива возможного возвращения российской фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе принадлежит ее отцу.

В мае прошлого года Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее она тренировалась в группе Тутберидзе.

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой, он мастер спорта по самбо, у него было желание (чтобы она вернулась), он любит нашу школу», – сказал Лайшев.

Первый тренерский сезон остудил Евгения Плющенко: прогресс только у одной фигуристки из академии, две уже сбежали – и пока от него никакой рефлексии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья