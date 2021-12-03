Татьяна Тарасова: «Противостояние Плющенко с Тутберидзе – это смешно. Может, Рудковская решила, что так полезнее для раскрутки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о конкуренции тренерских штабов Евгения Плющенко и .

– Как вам тренер ?

– Молодец, у него маленькие дети хорошие. Будет работать – будут у него результаты. Постепенно, не то что сразу взять.

– Очень много обсуждают противостояние Плющенко и Тутберидзе.

– Нет, это смешно даже говорить. Этери – выдающийся тренер; Женя – начинающий тренер.

Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают – здесь решают работа, действия.

Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат.

– Что тогда мешает?

– Ничего не мешает. Время...

– Почему от Жени ушли девочки-фигуристки?

– Потому же, – сказала Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Взрыв от Софьи Муравьевой: выучила у Плющенко тройной аксель и обошла на 17 (!) баллов фигуристку Тутберидзе (та приехала без тренеров)