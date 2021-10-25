Александр Горшков: «Может ли закрытие границ в Японии повлиять на участие наших фигуристов? Не знаю. У нас такой информации нет»

Глава Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что пока не знает, есть ли угроза для участия российских спортсменов в Финале Гран-при.

Финал серии Гран-при должен пройти в Японии с 9 по 12 декабря. Сегодня премьер-министр страны Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября границы для иностранцев будут закрыты из-за распространения в мире омикрон-штамма .

«Может ли закрытие границ в Японии повлиять на участие наших фигуристов? Не знаю. У нас такой информации нет.

Угрозы участия нет? Пока ничего не могу сказать», – сказал Горшков.

Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию