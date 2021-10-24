Валиева, Косторная, Туктамышева, Игнатов и Семененко получили визы для участия в Гран-при Канады

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил о готовности виз для российских фигуристов – участников Гран-при Канады.
Ранее сообщалось, что паспорта с канадскими визами не успели получить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.
«Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены», – сказал Горшков.
Гран-при Канады пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября.
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью