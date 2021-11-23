Мама фигуристки Скопцовой: «Многие пишут, что я должна извиниться перед Дэвис и Смолкиным. Извиняются, если кого-то обидели, я никого не осуждала»

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Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, объяснила свои слова про Диану Дэвис и Глеба Смолкина.

Ранее она написала в инстаграме, что Дэвис и Смолкин точно выступят в командном турнире в Пекине-2022.

«Уважаемые болельщики и любители фигурного катания! Хочу внести ясность в некоторые моменты, которые вызвали у вас негодование, на мой комментарий. Причем прошу обратить внимание, что это комментарий, а не специально подготовленное интервью для спортивных медиа-сообществ.

Ну так вот. Многие пишут о каких-то извинениях, которые я кому-то должна принести. Извиняются обычно если кого-то обидели! В моем комментарии нет осуждения каких-то конкретных спортсменов, как, например, «девочка не едет, грузная, деревянная, программы и костюмы не такие как надо, не скользит, нет ребер, партнер щуплый и т.д.»

В моем комментарии не было осуждения касаемо внешности спортсменов, также в моем комментарии отсутствовала критика в адрес судейской бригады соревнований. В моем комментарии отсутствовала критика вообще кого-то! Обвиняя меня в лицемерии, большинство из вас пишут мне с фейковых страниц и закрытых аккаунтов. Возникает вопрос – кто из нас лицемерит?

Я всегда открыта для разговора, к критике отношусь с пониманием, если она таковой является. А не просто голословные утверждения за вечерним чаем, где вы «ржете всей семьей, как моя дочь исполняет поддержку хуже, чем мешок с картошкой». В такие моменты хочется сказать: «а ты выйди и попробуй сделать сам, или дочери своей предложи, а потом можно поржать!»

Моя дочь любит фигурное катание и продолжает заниматься им уже 17 лет. Это приносит ей удовольствие, но бывают моменты, когда нет мотивации и желания после написанного вами для нее бреда. И здесь я даже не знаю, где Настя черпает силы и чем вдохновляется снова. Ей нравится побеждать, но не любой ценой, пройдя по головам! Поэтому все ваши попытки обвинить меня в том, что я испортила всю карьеру моей дочери – бессмысленны!» – написала Наталья Скопцова.

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Публикация от Nata (@scopcova)

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