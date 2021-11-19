Вайцеховская об оценках Дэвис и Смолкина на Кубке Варшавы: «Складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением об оценках российского танцевального дуэта Диана Дэвис – на Кубке Варшавы.

«Несколько наблюдений по поводу нашумевшего варшавского судейства в танцах, где /Глеб Смолкин заочно чуть не уделали техническими баллами чемпионов мира Викторию Синицину/ .

Обсуждения преимущественно сводятся к вопросу, могла ли юниорская, в общем-то, пара внезапно добиться столь крышесносного прогресса (они, кстати, реально очень хорошо для себя откатались), а я о другом. О работе судей.

Вчера по ходу выступлений танцоров в Варшаве сделала небольшой математический анализ оценок двух первых пар и подметила интересную вещь: уровни почти всех обязательных составляющих, кроме паттерна, у Мурамото/Такахаши (закрывая глаза на путаницу с базовой сложностью двух элементов, которая почти сразу была поправлена) остались аналогичны тем, что высвечивались в табличке по ходу проката. Как и GOE.

Это, на мой взгляд, в определенной степени говорит о том, что судьи и техбригада в принципе работали достаточно четко, профессионально, и никакого пересмотра их действия не требовали в принципе.

И тут вдруг уровни и GOE российской пары после пересмотра резко скачут вверх: 4-й уровень паттерна вместо третьего (7,35 против 6.60), третий уровень частичной дорожки шагов у Дианы, вместо второго, третий вместо второго уровень дорожки по центру (7,70 против 6,95)... Ну и GOE (в скобках первоначальный вариант надбавки, который был выставлен по ходу выполнения элементов): 3,48 (3,29) – 2,04 (1,60) – 2,25 (1,93) – 2,90 (2,52) – 1,74 (1,55). Итого – 44,45, а не 47,30.

И невольно складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда. Доказательств, разумеется, нет, но, как говорил Станиславский, не верю я в эту латынь. Ну, никак.

Требует такая ситуация детального разбора работы конкретной техпанели и судейской бригады на уровне ISU? Наверное, да. Хотя, опять же, вполне допускаю мнение, что судили ребят в Варшаве абсолютно бескорыстно. Не за Вюиттон. Просто затмение нашло», – написала Вайцеховская.

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