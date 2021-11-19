Вайцеховская об оценках Дэвис и Смолкина на Кубке Варшавы: «Складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда»

Теги сборная России танцы на льду Дайсуке Такахаси Елена Вайцеховская сборная Японии Никита Кацалапов Виктория Синицина Кубок Варшавы Кана Мурамото Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением об оценках российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин на Кубке Варшавы.

«Несколько наблюдений по поводу нашумевшего варшавского судейства в танцах, где Диана Дэвис/Глеб Смолкин заочно чуть не уделали техническими баллами чемпионов мира Викторию Синицину/Никиту Кацалапова.

Обсуждения преимущественно сводятся к вопросу, могла ли юниорская, в общем-то, пара внезапно добиться столь крышесносного прогресса (они, кстати, реально очень хорошо для себя откатались), а я о другом. О работе судей.

Вчера по ходу выступлений танцоров в Варшаве сделала небольшой математический анализ оценок двух первых пар и подметила интересную вещь: уровни почти всех обязательных составляющих, кроме паттерна, у Мурамото/Такахаши (закрывая глаза на путаницу с базовой сложностью двух элементов, которая почти сразу была поправлена) остались аналогичны тем, что высвечивались в табличке по ходу проката. Как и GOE.

Это, на мой взгляд, в определенной степени говорит о том, что судьи и техбригада в принципе работали достаточно четко, профессионально, и никакого пересмотра их действия не требовали в принципе.

И тут вдруг уровни и GOE российской пары после пересмотра резко скачут вверх: 4-й уровень паттерна вместо третьего (7,35 против 6.60), третий уровень частичной дорожки шагов у Дианы, вместо второго, третий вместо второго уровень дорожки по центру (7,70 против 6,95)... Ну и GOE (в скобках первоначальный вариант надбавки, который был выставлен по ходу выполнения элементов): 3,48 (3,29) – 2,04 (1,60) – 2,25 (1,93) – 2,90 (2,52) – 1,74 (1,55). Итого – 44,45, а не 47,30.

И невольно складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда. Доказательств, разумеется, нет, но, как говорил Станиславский, не верю я в эту латынь. Ну, никак.

Требует такая ситуация детального разбора работы конкретной техпанели и судейской бригады на уровне ISU? Наверное, да. Хотя, опять же, вполне допускаю мнение, что судили ребят в Варшаве абсолютно бескорыстно. Не за Вюиттон. Просто затмение нашло», – написала Вайцеховская.

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные