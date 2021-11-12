Шахрай о травме Усачевой: «Такой исход можно было предположить. Тренировки в группе сложнее, чем выход на этап Гран-при»

Серебряный призер Олимпиады-1980 Сергей Шахрай поделился мнением о травме российской фигуристки Дарьи Усачевой.

«Усачева в сложной позиции, как и большинство наших девочек. Для нее тренировки у себя в группе сложнее, чем выход на этап .

Невероятная конкуренция, и нет выхода: нужно учить тройной аксель, а вместе с ним и четверные.

Естественно, если постоянно тренировать элементы повышенной сложности во время соревновательного сезона, то травмы неизбежны. Мы это видим и в случае с Дашей, и с Сашей Трусовой. Здоровья девочкам, но такой исход можно было предположить», – сказал Шахрай.

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