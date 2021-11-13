Макар Игнатов стал первым российским фигуристом, исполнившим 4 четверных прыжка в одной программе

стал первым российским фигуристом, чисто исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.

В произвольной программе на Гран-при Японии Игнатов прыгнул четверной риттбергер (с недокрутом в четверть), четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Еще фигурист исполнил тройной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной риттбергер – ойлер – двойной сальхов.

Игнатов впервые откатал произвольную с таким контентом без ошибок. Ранее российские фигуристы не приземляли 4 четверных прыжка в одной программе.

За прокат Игнатов получил 166,66 балла, 91,54 из них – за технику. По итогам турнира он занял четвертое место с суммой 257,20.

Прокат Игнатова из эфира Первого канала: