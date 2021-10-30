Гран-при Японии. Игнатов, Самарин, Уно, Чжоу, Риццо выйдут на лед с произвольными программами

13 ноября в Токио на этапе Гран-при NHK Trophy мужчины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японец .

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

(NHK Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США)

2. Нам Нгуен (Канада)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. Као Миура (Япония)

5. Александр Самарин (Россия) – 14.14

Вторая разминка

6. Маттео Риццо (Италия)

7. Сота Ямамото (Япония)

8. Макар Игнатов (Россия) – 14.45

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

10. Винсент Чжоу (США)

11. Шома Уно (Япония)

После короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 102,58

2. (США) – 99,51

3. Хван (Южная Корея) – 95,92

4. (Россия) – 90,54

5. (Япония) – 86,05

6. (Италия) – 84,78

7. (Россия) – 84,32

8. Као Миура (Япония) – 76,62

9. Томоки Хиваташи (США) – 72,36

10. (Канада) – 64,28

11. (США) – 55,53