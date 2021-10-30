Гран-при Японии. Игнатов, Самарин, Уно, Чжоу, Риццо выйдут на лед с произвольными программами

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13 ноября в Токио на этапе Гран-при NHK Trophy мужчины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японец Шома Уно

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Мужчины 

Произвольная программа 

Начало – 13.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США) 

2. Нам Нгуен (Канада) 

3. Томоки Хиваташи (США) 

4. Као Миура (Япония) 

5. Александр Самарин (Россия) – 14.14

Вторая разминка

6. Маттео Риццо (Италия) 

7. Сота Ямамото (Япония) 

8. Макар Игнатов (Россия) – 14.45

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

10. Винсент Чжоу (США) 

11. Шома Уно (Япония) 

После короткой программы 

1. Шома Уно (Япония) – 102,58

2. Винсент Чжоу (США) – 99,51

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 95,92

4. Макар Игнатов (Россия) – 90,54

5. Сота Ямамото (Япония) – 86,05

6. Маттео Риццо (Италия) – 84,78

7. Александр Самарин (Россия) – 84,32

8. Као Миура (Япония) – 76,62

9. Томоки Хиваташи (США) – 72,36

10. Нам Нгуен (Канада) – 64,28

11. Камден Пулкинен (США) – 55,53

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