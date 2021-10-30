Гран-при Японии. Игнатов, Самарин, Уно, Чжоу, Риццо выйдут на лед с произвольными программами

13 ноября в Токио на этапе Гран-при NHK Trophy мужчины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японец Шома Уно.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Камден Пулкинен (США)
2. Нам Нгуен (Канада)
3. Томоки Хиваташи (США)
4. Као Миура (Япония)
5. Александр Самарин (Россия) – 14.14
Вторая разминка
6. Маттео Риццо (Италия)
7. Сота Ямамото (Япония)
8. Макар Игнатов (Россия) – 14.45
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
10. Винсент Чжоу (США)
11. Шома Уно (Япония)
После короткой программы
1. Шома Уно (Япония) – 102,58
2. Винсент Чжоу (США) – 99,51
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 95,92
4. Макар Игнатов (Россия) – 90,54
5. Сота Ямамото (Япония) – 86,05
6. Маттео Риццо (Италия) – 84,78
7. Александр Самарин (Россия) – 84,32
8. Као Миура (Япония) – 76,62
9. Томоки Хиваташи (США) – 72,36
10. Нам Нгуен (Канада) – 64,28
11. Камден Пулкинен (США) – 55,53