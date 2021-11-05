Сакамото победила на Гран-при Японии, Кавабе – 2-я, Ю Ен – 3-я, Лью – 4-я

Японская фигуристка Каори Сакамото победила на этапе Гран-при NHK Trophy в Токио.
Россиянка Дарья Усачева снялась с турнира из-за травмы, полученной на разминке перед короткой программой.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото (Япония) – 223,34
2. Мана Кавабе (Япония) – 205,44
3. Ю Ен (Южная Корея) – 203,60
4. Алиса Лью (США) – 202,90
5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 186,68
6. Рино Мацуике (Япония) – 186,17
7. Эмбер Гленн (США) – 175,83
8. Николь Шотт (Германия) – 172,37
9. Со Ен И (Южная Корея) – 170,54
Произвольная программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 146,78
2. Ю Ен (Южная Корея) – 135,52
3. Алиса Лью (США) – 135,18
4. Мана Кавабе (Япония) – 131,56
5. Рино Мацуике (Япония) – 122,83
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 121,45
7. Николь Шотт (Германия) – 113,11
8. Эмбер Гленн (США) – 112,40
9. Со Ен И (Южная Корея) – 112,31