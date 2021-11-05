Сакамото победила на Гран-при Японии, Кавабе – 2-я, Ю Ен – 3-я, Лью – 4-я

Японская фигуристка Каори Сакамото победила на этапе Гран-при NHK Trophy в Токио.

Россиянка Дарья Усачева снялась с турнира из-за травмы, полученной на разминке перед короткой программой.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

(NHK Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 223,34

2. Мана Кавабе (Япония) – 205,44

3. (Южная Корея) – 203,60

4. (США) – 202,90

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 186,68

6. Рино Мацуике (Япония) – 186,17

7. (США) – 175,83

8. Николь Шотт (Германия) – 172,37

9. Со Ен И (Южная Корея) – 170,54

Произвольная программа

1. (Япония) – 146,78

2. Ю Ен (Южная Корея) – 135,52

3. Алиса Лью (США) – 135,18

4. Мана Кавабе (Япония) – 131,56

5. Рино Мацуике (Япония) – 122,83

6. Су (Южная Корея) – 121,45

7. Николь Шотт (Германия) – 113,11

8. Эмбер Гленн (США) – 112,40

9. Со Ен И (Южная Корея) – 112,31