Гран-при Японии. Усачева, Лью, Сакамото и Ю Ен выступят с короткими программами

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступит Дарья Усачева.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 10.13 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (сайт), с 10.55 – Первый канал (ТВ)
Первая разминка
1. Рино Мацуике (Япония)
2. Мана Кавабе (Япония)
3. Со Ен И (Южная Корея)
4. Николь Шотт (Германия)
5. Эмбер Гленн (США)
Вторая разминка
6. Дарья Усачева (Россия) – 11.01
7. Лим Ын Су (Южная Корея)
8. Алиса Лью (США)
9. Ю Ен (Южная Корея)
10. Каори Сакамото (Япония)
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов