Гран-при Японии. Усачева, Лью, Сакамото и Ю Ен выступят с короткими программами

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступит Дарья Усачева.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

(NHK Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.13 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (сайт), с 10.55 – Первый канал (ТВ)

Первая разминка

1. Рино Мацуике (Япония)

2. Мана Кавабе (Япония)

3. Со Ен И (Южная Корея)

4. Николь Шотт (Германия)

5. (США)

Вторая разминка

6. (Россия) – 11.01

7. Су (Южная Корея)

8. (США)

9. Ю Ен (Южная Корея)

10. (Япония)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов