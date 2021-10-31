Гран-при Японии. Усачева, Лью, Сакамото и Ю Ен выступят с короткими программами

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12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступит Дарья Усачева.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.13 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (сайт), с 10.55 – Первый канал (ТВ)

Первая разминка

1. Рино Мацуике (Япония)

2. Мана Кавабе (Япония)

3. Со Ен И (Южная Корея)

4. Николь Шотт (Германия)

5. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

6. Дарья Усачева (Россия) – 11.01

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Алиса Лью (США)

9. Ю Ен (Южная Корея)

10. Каори Сакамото (Япония)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов

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