Гран-при Японии. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Миура и Кихара покажут короткие программы

12 ноября в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В турнире спортивных пар выступят россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 6.33 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (ТВ и сайт)
Первая разминка
1. Одри Лу – Миша Митрофанов (США)
2. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Вторая разминка
4. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
5. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 7.21
7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.28
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов