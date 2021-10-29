Гран-при Японии. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Миура и Кихара покажут короткие программы

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12 ноября в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В турнире спортивных пар выступят россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 6.33 по московскому времени, прямые трансляции – Первый канал (ТВ и сайт)

Первая разминка

1. Одри Лу – Миша Митрофанов (США)

2. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Вторая разминка

4. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

5. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 7.21

7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.28

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов

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