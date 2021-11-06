Михаил Коляда: «Были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые. Стал чуть увереннее кататься по сравнению с прошлым стартом»

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 по фигурному катанию прокомментировал выступление в короткой программе на в Турине.

«Были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые. По эмоциям мне понравилось, зрителям огромное спасибо, что поддерживали. Работаем дальше (смеется).

В чем вижу прогресс? Стал чуть увереннее кататься по сравнению с прошлым стартом.

Следующий турнир – в Австрии через два дня. Два старта с перерывом в один день – у меня такого еще не было. Вот и посмотрим. Всегда интересно – устроить себе такой челлендж», – сказал Коляда.