Вайцеховская о российских фигуристах на Гран-при Италии: «Ты можешь ошибиться. Но должен отдавать отчет, что это не просто неудавшийся прокат, а позорный и недопустимый»

Журналист Елена Вайцеховская оценила выступление российских фигуристов на этапе Гран-при в Турине.

После короткой программы Дмитрий Алиев занимает десятое место, Петр Гуменник – девятое, Михаил Коляда – четвертое.

«Почти после каждой трансляции фигурки в обсуждениях звучит вопрос: должен ли комментатор быть беспристрастным? И может ли он не быть беспристрастным, если он олимпийский чемпион или выдающийся тренер?

Понятное дело, достается всем – и Максу Транькову, и Леше Ягудину, и Тарасовой, но я вот о чем хотела, собственно: почему-то никто не говорит о том, что если комментатор олимпийский чемпион, надо быть полным идиотом, чтобы не попытаться услышать в его словах то, что он пытается донести.

Потому что тот же Ягудин может быть совершенно разным и глубоко несимпатичным в том числе, но он досконально знает, как выигрываются ОИ. И как проигрываются знает (привет Нагано!) Когда человек, который это знает, говорит о том, что кататься так, как катался Миша Коляда в короткой программе, совершенно недопустимо, не нужно искать двойной смысл и рассуждать на тему, что Ягудин не любит Коляду, Мишина или плохо воспитан.

Эти слова означают ровно то, что было произнесено: кататься так, если ты на что-то претендуешь, тем более в олимпийском сезоне, недопустимо в принципе. Да, ты можешь ошибиться. Но должен при этом отдавать отчет хотя бы самому себе, что это не просто не совсем удавшийся прокат, а прокат позорный и недопустимый.

Потому что любая ошибка в короткой программе – это не отдельно взятая ошибка, а запоротая короткая программа. Вся целиком. Это значит, что ты не в состоянии выбрать наиболее стабильные прыжки и показать, что умеешь их делать. А значит, ты просто несостоятелен, как профессионал. И к Коляде это относится, и к Алиеву, и ко всем остальным.

И если этого наши мальчики не поймут сейчас, то их послеспортивным уделом будет кататься у Авербуха на подтанцовке. Потому что в сольных партиях там даже в 50 лет Ягудин будет предпочтительнее», – написала Вайцеховская.

«Включил Коляду, как обычно». Наши фигуристы утомили Ягудина, он даже сравнил их с футболистами в еврокубках

Вайцеховская о Коляде: «Ошибиться на четверном может каждый, но, если ты выдающийся катальщик, какого рожна ты получаешь третий уровень за дорожку шагов?»