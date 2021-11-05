В США расследуют дело о нарушениях американского тренера Саппенфилд против 16-летней российской фигуристки

Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) ведет расследование о нарушениях со стороны тренера Далайлы Саппенфилд.

По информации USA Today, в деле фигурирует 16-летняя российская фигуристка, выступающая в парном катании. Утверждается, что с конца 2019 года – после переезда в США – она проживала в доме Саппенфилд в Колорадо-Спрингс вместе с двумя другими фигуристами – оба старше 18 лет.

Согласно правилам U.S. Center for SafeSport, несовершеннолетние спортсмены не должны проживать с кем-либо из взрослых, не являющихся их родственниками. Саппенфилд от комментариев по этой теме отказалась. Также сообщается, что сейчас российская фигуристка вернулась в Москву, где сейчас тренируется.

Ранее U.S. Center for SafeSport временно отстранил Саппенфилд от работы и запретил ей контактировать с фигуристами из-за нескольких обвинений сексуального характера.