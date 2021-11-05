Луна Хендрикс: «Мне нравятся Щербакова и Валиева. Ну и, конечно, Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, победившая в короткой программе на Гран-при Италии, поделилась мнением о российских соперницах и о роли возраста в своем виде спорта.

– Вам исполнилось 22 года. Многие фигуристки заканчивают карьеру гораздо раньше, а вы только-только заявляете о себе. В чем ваш секрет?

– Я просто люблю фигурное катание и обожаю тренироваться каждый день. Мне кажется, я буду тренироваться и выступать до тех пор, пока просто не смогу кататься. Не могу представить, чтобы что-то заставило меня уйти из спорта. Буду продолжать, пока это не закончится.

– Пример Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала медаль чемпионата мира в 24 года, вдохновляет?

– Когда мне было 16, тройные прыжки у меня получались так себе. Но я начала кататься очень поздно, у нас в Бельгии нет условий, чтобы грамотно тренироваться на топ-уровне, сложно совмещать школу и тренировки. Поэтому мне пришлось переехать в Голландию в спортшколу, где я могла больше работать.

Так что Лиза Туктамышева и, конечно, Каролина Костнер – мои примеры для подражания. Особенно Костер, это было просто потрясающе иметь такую длинную карьеру в фигурном катании, это достойно восхищения. Она европейка, у нее прекрасное скольжение. Каролина никогда не сдавалась и вообще пример долголетия в фигурном катании. Всегда шла за своей мечтой и наслаждалась.

– А каково ваше мнение по поводу возрастного ценза в женском фигурном катании?

– Думаю, было бы отлично выходить во взрослые в 18 лет. К этому возрасту ты становишься женщиной, а не ребенком. Я не хочу сказать, что российские фигуристки – дети на льду, потому что они прекрасно выступают, но я думаю, что важно находиться по многу лет в фигурном катании, и в 18 лет наступает такой момент, что ты можешь оставаться в спорте.

– Получаете ли вы эстетическое удовольствие от выступления юных российских фигуристок: Щербаковой, Валиевой, Трусовой, Хромых?

– Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии! Прекрасное скольжение, уверенные прыжки. Ну и, конечно, Елизавета Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует её, а ещё и прыгает!

– Недавно тренер Александр Жулин предложил добавлять очки за возраст, что вызвало полемику в российских СМИ. А вы что думаете по этому поводу?

– Да нет, очков не надо добавлять. Но возрастной ценз можно поднять до 18 лет, – сказала Хендрикс.

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