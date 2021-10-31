Алена Косторная: «Хочу сказать огромное спасибо команде Тутберидзе за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами позволяю»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, занявшая третье место на этапе Гран-при в Ванкувере, поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу – всей команде Тутберидзе – за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю.

Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные СМС и настраивали на достойный прокат», – написала Косторная.

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