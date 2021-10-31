Камила Валиева: «Сегодня сделала все, что запланировала. Рада мировому рекорду, но мне есть, куда расти»

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в произвольной программе на Гран-при Канады в Ванкувере.

Валиева чисто исполнила три четверных прыжка, ошиблась на тройном акселе и установила мировые рекорды по баллам в произвольной (180,89) и по итоговому баллу (265,08).

«Сегодня я сделала все, что планировала – для меня это самое важное. Я довольна оценками, постараюсь выступить еще лучше, но решать все равно будут судьи...

Мне еще есть, куда расти. Тройной аксель мог бы быть лучше», – рассказала Валиева.

Видео произвольной программы Камилы Валиевой на Гран-при Канады, где она установила мировой рекорд

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