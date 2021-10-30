Камила Валиева установила три мировых рекорда на Гран-при Канады. Предыдущие также принадлежали ей

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Россиянка Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. На турнире она установила три мировых рекорда. 

Валиева показала лучший результат в произвольной программе – за прокат с тройным акселем и тремя четверными прыжками судьи поставили ей 180,89 балла.

Предыдущее достижение также принадлежало Валиевой и было установлено на турнире Finlandia Trophy-2021 (174,31).

Также 15-летняя россиянка установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ (265,08). Она превзошла собственное достижение, показанное на Finlandia Trophy-2021 (249,24).  

Также Валиевой теперь принадлежит рекорд за технику в произвольной программе – 106,15 балла. 

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