Камила Валиева установила три мировых рекорда на Гран-при Канады. Предыдущие также принадлежали ей

Россиянка Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию . На турнире она установила три мировых рекорда.

Валиева показала лучший результат в произвольной программе – за прокат с тройным акселем и тремя четверными прыжками судьи поставили ей 180,89 балла.

Предыдущее достижение также принадлежало Валиевой и было установлено на турнире Finlandia Trophy-2021 (174,31).

Также 15-летняя россиянка установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ (265,08). Она превзошла собственное достижение, показанное на Finlandia Trophy-2021 (249,24).

Также Валиевой теперь принадлежит рекорд за технику в произвольной программе – 106,15 балла.