Тарасова о россиянках на Гран-при Канады: «Русскую женщину ничего не может сломить. Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на этапе Гран-при Skate Canada в Ванкувере.

«Наши девочки изумительно и безошибочно катаются! Косторная выполнила тройной аксель, но судьи отметили на прыжке недокрут. Но Алена все равно выглядела и каталась очень хорошо.

и также исполнили тройной аксель: Камила прыгнула даже с руками наверх. Это лишь короткая программа. На данный момент хочется поздравить девочек, а самое главное – не сглазить.

Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент, а из-за необходимости проходить обязательный карантин пришлось пропустить тренировку…

Нас ничто не сломит – мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить», – сказала Тарасова.

«Что касается американской спортсменки , она находится в хорошей форме. Достойно исполнила свою программу. У наших девочек достойная соперница», – сказала Тарасова «Чемпионату».

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