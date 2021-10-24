Гран-при США. Трусова, Усачева, Чен, Чжоу, Уно, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступают с показательными номерами

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25 октября в этапе Гран-при в Лас-Вегасе пройдут показательные выступления.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США (Skate America)

Лас-Вегас, США

Показательные выступления

Начало – в 4:30 по московскому времени, трансляция – на сайте «Первого канала».

Первое отделение

1. Джимми Ма (США)

2. Одри Шин (США)

3. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)

4. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)

5. Сатоко Мияхара (Япония)

6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)

8. Старр Эндрюс (США)

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

10. Аннабель Морозов – Андрей Багин (Россия)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Нам Нгуен (Канада)

13. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США)

Второе отделение

14. Эмбер Гленн (США)

15. Михал Бржезина (Чехия)

16. Дарья Усачева (Россия)

17. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

18. Шома Уно (Япония)

19. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

20. Ю Ен (Южная Корея)

21. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

22. Нэтан Чен (США)

23. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

24. Александра Трусова (Россия)

25. Винсент Чжоу (США)

26. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступают Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов

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