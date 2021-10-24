Гран-при США. Трусова, Усачева, Чен, Чжоу, Уно, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступают с показательными номерами

25 октября в этапе Гран-при в Лас-Вегасе пройдут показательные выступления.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Показательные выступления
Начало – в 4:30 по московскому времени, трансляция – на сайте «Первого канала».
Первое отделение
1. Джимми Ма (США)
2. Одри Шин (США)
3. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)
4. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
5. Сатоко Мияхара (Япония)
6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада)
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
8. Старр Эндрюс (США)
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
10. Аннабель Морозов – Андрей Багин (Россия)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Нам Нгуен (Канада)
13. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США)
Второе отделение
14. Эмбер Гленн (США)
15. Михал Бржезина (Чехия)
16. Дарья Усачева (Россия)
17. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
18. Шома Уно (Япония)
19. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
20. Ю Ен (Южная Корея)
21. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
22. Нэтан Чен (США)
23. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
24. Александра Трусова (Россия)
25. Винсент Чжоу (США)
26. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступают Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов