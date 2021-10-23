Валиева, Косторная и Туктамышева сегодня получат канадские визы и вылетят на Гран-при в Ванкувер ближайшей ночью («Р-Спорт»)

Российские фигуристы должны сегодня получить канадские визы и ближайшей ночью вылететь в Ванкувер для участия в этапе Гран-при Skate Canada.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что паспорта с визами Канады не успели получить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.
Канадский этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября.
Валиева, Косторная и Туктамышева пропустят Гран-при Канады? Вылет через два дня – визы им одобрили, но паспорта не отдали
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью