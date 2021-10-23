Валиева, Косторная и Туктамышева сегодня получат канадские визы и вылетят на Гран-при в Ванкувер ближайшей ночью («Р-Спорт»)

Российские фигуристы должны сегодня получить канадские визы и ближайшей ночью вылететь в Ванкувер для участия в этапе Гран-при Skate Canada.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что паспорта с визами Канады не успели получить , , , , , тренеры , и другие.

Канадский этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября.

Валиева, Косторная и Туктамышева пропустят Гран-при Канады? Вылет через два дня – визы им одобрили, но паспорта не отдали

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью