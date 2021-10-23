Валиева, Косторная и Туктамышева сегодня получат канадские визы и вылетят на Гран-при в Ванкувер ближайшей ночью («Р-Спорт»)

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Российские фигуристы должны сегодня получить канадские визы и ближайшей ночью вылететь в Ванкувер для участия в этапе Гран-при Skate Canada.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что паспорта с визами Канады не успели получить Камила Валиева, Елизавета ТуктамышеваАлена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

Канадский этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября.

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