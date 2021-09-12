«Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью». Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду на Гран-при, а этап стартует 29 октября

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и еще не получили визы для участия в этапе Гран-при Skate Canada, который пройдет в Ванкувере.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«В воскресенье, 24 октября, для участия во втором этапе серии ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках Skate Canada, который пройдет в Ванкувере, может вылететь только часть российской делегации, тех, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве. Это информация на данный момент.

На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника.

Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами , , Алена Косторная, , , тренеры , и другие.

В настоящий момент ФФКР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов», – говорится в заявлении ФФКР.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.