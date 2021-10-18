Организаторы Budapest Trophy извинились за ошибку с российским флагом на церемонии награждения фигуристок

Организаторы турнира Budapest Trophy принесли извинения за то, что на церемонии награждения женщин был вынесен российский флаг старого образца.

Весь пьедестал почета заняли россиянки. Первое место заняла , второе – , третье – . Один из флагов России на награждении был бело-лазорево-алым – такой вариант использовался с 1991 по 1993 год.

«От имени организационного комитета Budapest Trophy хотелось бы извиниться за ошибку, в результате которой мы использовали российский флаг старого образца во время церемонии награждения.

Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант.

Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг», – заявили в Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.

Странное награждение фигуристок: Щербаковой вынесли флаг не того цвета (такой у России был 30 лет назад), вместо пьедестала – цифры на льду