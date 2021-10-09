Finlandia Trophy. Валиева, Косторная, Туктамышева, Губанова, Хендрикс выступят с произвольными программами

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10 октября в финском Эспоо на турнире Finlandia Trophy женщины выступят с произвольными программами. 

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Начало произвольной программы – 16:20 по московскому времени. 

Четвертая разминка

16. Маделин Скиза (Канада) 

17. Николь Шотт (Германия) 

18. Эмбер Гленн (США) 

19. Виктория Сафонова (Беларусь)

20. Ева Лотта Киибус (Эстония) 

21. Йенни Сааринен (Финляндия) 

Пятая разминка

22. Карен Чен (США) 

23. Луна Хендрикс (Бельгия) 

24. Анастасия Губанова (Грузия) 

25. Камила Валиева (Россия) – 20:34

26. Алена Косторная (Россия) – 20:42

27. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:49

После короткой программы

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,53

2. Алена Косторная (Россия) – 78,61

3. Камила Валиева (Россия) – 74,93

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,50

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 68,82

6. Карен Чен (США) – 67,50

7. Йенни Сааринен (Финляндия) – 67,05

8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 64,53

9. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,26

10. Эмбер Гленн (США) – 60,76

11. Николь Шотт (Германия) – 60,25

12. Маделин Скиза (Канада) – 59,29

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