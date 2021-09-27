Лингвист Елена Малышева: «У Загитовой очень грамотно выстроен медийный образ. Она раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева, и большую привлекает»

Доктор филологических наук Елена Малышева оценила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию в роли телеведущей.

Малышева – заведующий кафедрой журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

«Я понимаю, почему она вела «Ледниковый период» и почему, собственно, продолжит. У Алины очень грамотно выстроен медийный образ – это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем , и большую привлекает.

В Алине подкупает и то, что невозможно сыграть, – искренность. В первом «Ледниковом периоде» было видно, что ей тяжело, и искренность срабатывала – это же телевидение, картинка, поэтому эмоции передаются.

В образе любого спортсмена есть доминантные черты. Какой образ выстраивается, скажем, у ? Интеллектуальная, умная, хрупкая, при этом волевая, никогда не подведет. Кроме того она одарена с точки зрения вербализации своих эмоций, чувств, мыслей – мне вспоминаются ток-шоу, на которых Аня появлялась после победного ЧМ.

Алина одарена меньше, но это совершенно не значит, что она глупее. Просто Алине надо учиться вербализировать, описывать свои мысли», – рассказала Малышева.

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