Трусова упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе, но прыгнула четверной сальхов на U.S. International Classic

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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на турнире U.S. International Classic, несмотря на ошибки в прокате.

Трусова упала с четверного флипа, затем чисто выполнила четверной сальхов и каскад двойной аксель – тройной тулуп. На четверном тулупе россиянка сделала бабочку, прыгнув лишь двойной, потом она исполнила сольный четверной лутц, допустив ошибку – коснулась льда рукой, не докрутив прыжок.

Каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхова она тоже прыгнула с недокрутом на последнем прыжке. Заключительный каскад  тройной лутц – тройной тулуп исполнила без ошибок.

За прокат Трусова набрала 142,05 балла, что позволило занять ей первое место как в произвольной, так и по сумме (216,80).

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