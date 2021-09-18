Трусова упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе, но прыгнула четверной сальхов на U.S. International Classic

Российская фигуристка выиграла произвольную программу на турнире U.S. International Classic, несмотря на ошибки в прокате.

Трусова упала с четверного флипа, затем чисто выполнила четверной сальхов и каскад двойной аксель – тройной тулуп. На четверном тулупе россиянка сделала бабочку, прыгнув лишь двойной, потом она исполнила сольный четверной лутц, допустив ошибку – коснулась льда рукой, не докрутив прыжок.

Каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхова она тоже прыгнула с недокрутом на последнем прыжке. Заключительный каскад тройной лутц – тройной тулуп исполнила без ошибок.

За прокат Трусова набрала 142,05 балла, что позволило занять ей первое место как в произвольной, так и по сумме (216,80).