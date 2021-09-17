U.S. International Classic. Александра Трусова выступит с произвольной программой

Сегодня ночью российская фигуристка выступит с произвольной программой на турнире U.S. International Classic в американском Норвуде.

После короткой программы она идет на первом месте.

U.S. International Classic

Норвуд, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 03:00 по московскому времени (19 сентября)

Порядок выхода на лед

1. Кэтрин Она (Эквадор)

2. Тара Прасад (Индия)

3. Максин Баутиста (США)

4. Тэйлор Моррис (Израиль)

5. Пейдж Ридберг (США)

6. Сиерра Венетта (США)

7. Габриэла Иццо (США)

8. Ен Чон Пак (Южная Корея)

9. Александра Трусова (Россия)

Положение после короткой программы

1. Александра Трусова (Россия) – 74,75

2. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 71,07

3. Габриэла Иццо (США) – 63,93

4. Сиерра Венетта (США) – 61,60

5. Пейдж Ридберг (США) – 58,24

6. Тэйлор Моррис (Израиль) – 49,09

7. Максин Баутиста (США) – 45,71

8. Тара Прасад (Индия) – 44,66

9. Кэтрин Она (Эквадор) – 20,73

Почему у Трусовой рыжие волосы? Это еще и образ Круэллы – злодейки, мечтающей о шубе из щенков

До Трусовой 15 лет не прыгали четверные. Она возглавила революцию и теперь делает 5 (!) в одной программе

Расписание U.S. International Classic: там выступят Трусова, Дэвис и Смолкин, Хаббелл и Донохью