U.S. International Classic. Александра Трусова выступит с произвольной программой

Теги сборная России результаты сборная США сборная Южной Кореи сборная Израиля женское катание U.S. International Figure Skating Classic Александра Трусова Габриэлла Иццо сборная Индии Ен Чон Пак Тэйлор Моррис Фигурное катание

Сегодня ночью российская фигуристка Александра Трусова выступит с произвольной программой на турнире U.S. International Classic в американском Норвуде.

После короткой программы она идет на первом месте.

U.S. International Classic

Норвуд, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 03:00 по московскому времени (19 сентября)

Порядок выхода на лед

1. Кэтрин Она (Эквадор)

2. Тара Прасад (Индия)

3. Максин Баутиста (США) 

4. Тэйлор Моррис (Израиль)

5. Пейдж Ридберг (США) 

6. Сиерра Венетта (США)

7. Габриэла Иццо (США)

8. Ен Чон Пак (Южная Корея) 

9. Александра Трусова (Россия) 

Положение после короткой программы

1. Александра Трусова (Россия) – 74,75

2. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 71,07

3. Габриэла Иццо (США) – 63,93

4. Сиерра Венетта (США) – 61,60

5. Пейдж Ридберг (США) – 58,24

6. Тэйлор Моррис (Израиль) – 49,09

7. Максин Баутиста (США) – 45,71

8. Тара Прасад (Индия) – 44,66

9. Кэтрин Она (Эквадор) – 20,73

Почему у Трусовой рыжие волосы? Это еще и образ Круэллы – злодейки, мечтающей о шубе из щенков

До Трусовой 15 лет не прыгали четверные. Она возглавила революцию и теперь делает 5 (!) в одной программе

Расписание U.S. International Classic: там выступят Трусова, Дэвис и Смолкин, Хаббелл и Донохью

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные