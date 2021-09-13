Софья Акатьева установила юниорский рекорд по баллам в произвольной программе (157,19) и в сумме (233,08)

Российская фигуристка Софья Акатьева установила юниорский рекорд по количеству баллов в произвольной, а также в сумме короткой и произвольной программ.

Сегодня Акатьева заняла первое место на Гран-при среди юниоров в Красноярске с результатом 233,08 в сумме. В произвольной она набрала 157,19.

Прежние рекорды были установлены россиянкой Камилой Валиевой, которая набрала 152,38 в произвольной и 227,30 суммарно на юниорском ЧМ 2020 года.

На взрослых соревнованиях лучший результат в произвольной программе (166,62) показала Александра Трусова во время Skate Canada 2019. Рекорд по сумме баллов, установленный в финале Гран-при 2019/2020, принадлежит Алене Косторной – 247.59.

Российские фигуристки заняли первые пять мест на юниорском Гран-при в Красноярске