Российские фигуристки заняли первые пять мест на юниорском Гран-при в Красноярске

Теги сборная России сборная США женское катание Гран-при среди юниоров Софья Акатьева Софья Самоделкина Кейт Ванг Елизавета Берестовская Елизавета Куликова Анастасия Зинина Фигурное катание

В Красноярске завершился четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

В женском турнире по итогам короткой и произвольной программ первые пять мест заняли россиянки – Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская.

Акатьева победила с результатом 233,08. Среди иностранных спортсменок лучший результат показала американка Кейт Ванг (170,93) – она набрала на 25,14 балла меньше, чем россиянка Берестовская, занявшая пятое место.

Гран-при среди юниоров. Акатьева победила, Зинина – 2-я, Самоделкина – 3-я, Куликова – 4-я, Берестовская – 5-я

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