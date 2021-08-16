Хромых, Кондратюк, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при в России, Турсынбаева снялась

Стало известно, кто из российских фигуристов займет вакантные места на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.

У женщин помимо Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой выступит Майя Хромых. У мужчин вместе с Евгением Семененко и Михаилом Колядой на этап заявлен .

В парах вместе с Анастасией Мишиной – Александром Галлямовым и Дарьей Павлюченко – Денисом Ходыкиным на этапе в России выступят Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

В танцах на льду Россию представят и . Помимо них, заявлены Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Казахстанская одиночница снялась с российского этапа.

Этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.

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