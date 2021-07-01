Туктамышева, Косторная, Валиева, Коляда и Семененко выступят на Finlandia Trophy 2021

Теги сборная России Finlandia Trophy Елизавета Туктамышева Александра Степанова Иван Букин Михаил Коляда Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Алена Косторная Андрей Мозалев Камила Валиева Фигурное катание

Стали известны участники турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.

От России выступят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.

Сборная России

Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

ЖенщиныЕлизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева.

ПарыАлександра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов.

Танцы на льдуСофья ШевченкоИгорь Еременко, Александра СтепановаИван Букин.

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