Туктамышева, Косторная, Валиева, Коляда и Семененко выступят на Finlandia Trophy 2021

Стали известны участники турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.

От России выступят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.

Сборная России

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