Туктамышева, Косторная, Валиева, Коляда и Семененко выступят на Finlandia Trophy 2021

Стали известны участники турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.
От России выступят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.
Сборная России
Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
Танцы на льду: Софья Шевченко – Игорь Еременко, Александра Степанова – Иван Букин.