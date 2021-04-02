Алена Косторная: «Последние полгода меня изменили – где-то сильно, в каких-то местах нет. Дисциплинированности не прибавилось»

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Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная заявила, что сожалеет о резких словах, сказанных после перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в прошлом году. 

В марте этого года Косторная вернулась к Тутберидзе. 

«Один раз сказала и очень сильно пожалела, теперь буду молчать. Последние полгода меня изменили – где-то сильно, в каких-то местах нет. Дисциплинированности у меня особо не прибавилось.

Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена – осмысленно приходить на тренировки, четко ставить задачи, и тренеры мне в этом помогают.

Иногда, бывает, меня одернут – Этери Георгиевна говорит повнимательнее. Даниил Маркович Глейхенгауз тоже, и в чувства они привести могут. Они мне очень помогают. 
 
Мы решили – что было, то прошло – не будем возвращаться к этой теме, идем дальше, работаем дальше», – сказала Косторная. 

«Я приходила на каток в «Ангелы Плющенко» – и к Евгению Викторовичу, и к Сергею Александровичу Розанову, и к Яне Александровне Рудковской.

Евгений Викторович был на льду, мы пообщались с Яной Александровной – подарила букет, мы закончили на хорошей ноте», – рассказала Косторная о своем уходе от Плющенко. 

Косторная наконец-то рассказала, почему попросилась к Тутберидзе: ей пришлось унять гордыню и извиняться

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