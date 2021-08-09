Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко контрольные прокаты Артур Даниелян Андрей Мозалев Марк Кондратюк Фигурное катание

Сегодня в Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В первый день мужчины покажут короткие программы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Петр Гуменник

2. Андрей Мозалев

3. Артур Даниелян

4. Александр Самарин

Вторая разминка

5. Михаил Коляда

6. Евгений Семененко

7. Макар Игнатов

8. Марк Кондратюк

9. Дмитрий Алиев

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