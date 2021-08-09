Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В первый день мужчины покажут короткие программы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка



1.

2. Андрей Мозалев

3.

4.

Вторая разминка

5.

6. Евгений Семененко

7. Макар Игнатов

8. Марк Кондратюк

9.

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Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях