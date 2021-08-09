Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В первый день мужчины покажут короткие программы.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
2. Андрей Мозалев
Вторая разминка
6. Евгений Семененко
7. Макар Игнатов
8. Марк Кондратюк
Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон
Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях