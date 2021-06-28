Навка о посте про художественную гимнастику: «Не хотела никого задеть. Считаю, что мужчина должен оставаться в мужском облике»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду сообщила, что не хотела никого задеть своим постом о мужской художественной гимнастике.

В частности, с критикой позиции Навки выступила четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду .

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет.

Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе и должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств», – сказала Навка.

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