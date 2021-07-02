Евгения Медведева: «Очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления о завершении карьеры не было»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что не заявляла о завершении спортивной карьеры.

«Информации (о завершении карьеры) пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст. Тогда она будет на сто процентов достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю.

Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было. Так что давайте жить сегодняшним днем. Сегодняшним, завтрашним и еще два с половиной месяца, пока спектакль будет идти в Сочи.

Что касается вопроса – что сложнее, что легче – везде есть свои сложности. На протяжении 18 лет я была одиночницей. И сегодня для меня очень-очень волнительный день. Сижу, и голос подрагивает.

В течение полутора часов я буду в роли Кити со сложными парными элементами вместе с Сашей Энбертом. Для меня сложными (смеется). Это будет мое первое выступление в паре. Для того, чтобы подготовиться к «Карениной», нам с Сашей пришлось несколько месяцев попотеть», – сказала Медведева.

Сегодня в Сочи проходит премьера ледового шоу «Анна Каренина». Медведева исполняет роль Кити Щербацкой, ее партнер – серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде – играет Константина Левина.

Загитова против Медведевой теперь и в шоу: у них гастроли в Сочи в одно и то же время, Алина выступит у Навки, Женя – у Авербуха