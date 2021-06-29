Роднина о перспективах Медведевой в парном катании: «К спорту это отношения не имеет. Самореклама, нужно привлечь больше внимания к себе»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о возможности выступлений двукратной чемпионки мира в парном катании.

Ранее Медведева заявила, что хочет стать более универсальной и научиться кататься в паре. Сейчас фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Анна Каренина», где выступит в дуэте с .

«Девушка пробует себя, видимо, что-то еще не досказала, ищет, чем заняться. Но это все больше шоу, к спорту это отношения не имеет. Самореклама – да, нужно привлечь чуть больше внимания к себе перед новыми программами.

Я не думаю, что Медведева ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в роли парницы. После такого перерыва очень сложно показать результат, а тем более в новом для себя виде.



То, что делают 12-летние девочки-парницы, начинать делать в 21 год крайне сложно, мозги нужны другие – бесстрашные. В 12 лет тебе ничего не страшно: выбросы, подкрутки. А в 21 уже задаешь вопрос: а мне это надо?», – сказала Роднина

Евгения Медведева: «Я поняла, что хочу быть более универсальной. Хочу раздвигать рамки фигурного катания и научиться кататься в паре»