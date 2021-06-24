Авербух о критике Медведевой и Загитовой в соцсетях: «Это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго»

Теги Илья Авербух сборная России Гран-при женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о болельщиках, которые критикуют фигуристок в соцсетях.

Евгения Медведева с Алиной Загитовой могли заявиться на Гран-при, но не сделали этого. В соцсетях некоторые болельщики их осудили. Что ответить на критику?

– Роль болельщиков в данной ситуации – оказывать поддержку, а не предъявлять претензии. Если есть претензии, то это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго.

Истинные болельщики всегда благодарны за выдающиеся выступления, которые были и у Алины, и у Жени в спортивной карьере, и готовы поддерживать любые их начинания, будь то работа на телевидении, выступления в парном катании или вообще кардинально новая профессия. А те, кто хочет на потребу самим себе загонять их, – это не болельщики.

Мы еще увидим Медведеву и Загитову на международных соревнованиях?

– Все возможно, но я бы не загадывал, – отметил Авербух.

Загитова против Медведевой теперь и в шоу: у них гастроли в Сочи в одно и то же время, Алина выступит у Навки, Женя – у Авербуха

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья