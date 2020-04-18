Алина Загитова и Евгения Медведева пропустят серию Гран-при по фигурному катанию (Telesport)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит серию Гран-при в сезоне-2021/22, сообщает Telesport со ссылкой на источники, близкие к спортсменке.

Издание также заявило, что ни на один из этапов не заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Загитова могла воспользоваться квотой на участие в двух этапах Гран-при, Медведева претендовала на один. О завершении карьеры спортсменки официально не объявляли.

В ближайшее время обе фигуристки будут выступать в ледовых шоу: Загитова – в постановке «Руслана и Людмилы», Медведева – «Анны Карениной».

Распределение фигуристов по этапам: Трусова и Усачева выступят в США и Японии, Туктамышева и Валиева – в Канаде и России, Щербакова – в Китае и Франции

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?