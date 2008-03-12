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    Супермикст в биатлоне и синхронное катание могут быть включены в программу зимних Олимпиад

    Теги прыжки с трамплина сноуборд МОК ISU IBU FIS санный спорт Пекин-2022 FIL синхронное катание

    Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 до июльского заседания исполкома.

    Международный союз биатлонистов (IBU) предложил включить в программу Игр супермикст. В фигурном катании предложено провести соревнования по синхронному катанию. В шорт-треке может быть добавлена еще одна командная дисциплина.

    Федерация санного спорта (FIL) предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

    Что касается лыжных видов, то FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слаломе у сноубордистов. Рассматриваются также и другие дисциплины во фристайле.

    Пока не ясно, будут ли включены какие-то из перечисленных форматов в программу Пекина-2022 или их рассмотрение будет отложено до следующих Олимпиад.

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