Супермикст в биатлоне и синхронное катание могут быть включены в программу зимних Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения международных федераций по включению новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 до июльского заседания исполкома.

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил включить в программу Игр супермикст. В фигурном катании предложено провести соревнования по синхронному катанию. В шорт-треке может быть добавлена еще одна командная дисциплина.

Федерация санного спорта (FIL) предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

Что касается лыжных видов, то FIS предлагает включить состязания в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слаломе у сноубордистов. Рассматриваются также и другие дисциплины во фристайле.

Пока не ясно, будут ли включены какие-то из перечисленных форматов в программу Пекина-2022 или их рассмотрение будет отложено до следующих Олимпиад.