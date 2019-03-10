Оксана Баюл: «Фигурное катание настолько стало акробатикой, что у Загитовой и Медведевой здоровья нет даже бороться за отбор на сезон»

Олимпийская чемпионка 1994 года обратилась к хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову.

Железняков отметил, что Баюл «пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал. Потому что ее уже все забыли».

«Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у желтой прессы. Ее знают и любят во всем мире, смотрят ее фильмы.

Сейчас фигурное катание настолько стало акробатикой, что у и шанса и здоровья нет даже бороться за отбор на 2022», – написала Баюл.

Соня Хени – легенда фигурного катания и Голливуда: выиграла Олимпиаду в 15 лет, ввела моду на мини-юбки и обедала с Гитлером