Евгения Медведева: «Я поняла, что хочу быть более универсальной. Хочу раздвигать рамки фигурного катания и научиться кататься в паре»

Двукратная чемпионка мира рассказала об участии в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Послезавтра я улетаю в Сочи с нашей командой. У нас там будет неделя репетиций, и 9-го числа мы начинаем. На протяжении почти трех месяцев мы будем в Сочи. Пять дней в неделю у нас будет шоу «Анна Каренина».



Мы с Ильей Авербухом уже давно сотрудничаем, он ставил мне много программ – и соревновательных, и показательных. Сотрудничество сложилось с 2015-го, все это время мы неразлучны в постановках и творчестве.



Почему я вообще участвую в «Анне Карениной»? В какой-то момент я поняла, что хочу быть более универсальной, хочу, чтобы на меня было еще более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания, и что хочу научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное.



Посоветовалась с тренерами, как решить эту проблему. Потому что хочется – ничего не могу с собой поделать. Тренеры посоветовали написать – на данный момент уже моему партнеру по «Анне Карениной». И задолго до предложения участия в шоу мы с Сашей начали кататься. Я написала ему в директ в инстаграме: Саша, научи меня кататься в паре. Он такой: окей, давай, когда, куда, мне тоже интересно.



Мы начали кататься в паре, а потом мне предложили роль Кити Щербацкой в спектакле. И я не сказала ни Саше, никому. Согласилась – хорошо. А потом Саша ко мне подходит и говорит: мне тут предложили роль – Левина в «Анне Карениной», я отвечаю: очень приятно, Кити Щербацкая. Мы сами не подозревали, роли нам дали абсолютно раздельно, а в итоге оказалось, что мы катаемся вместе», – сказала Медведева в интервью в инстаграме goldapple.

Загитова против Медведевой теперь и в шоу: у них гастроли в Сочи в одно и то же время, Алина выступит у Навки, Женя – у Авербуха