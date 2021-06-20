Ирина Роднина: «Не понимаю, зачем оскорблять сборную? Уверена, никто из футболистов не хотел делать что-то плохое против страны»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением о критике в адрес сборной России по футболу, которая не вышла из группы на чемпионате Европы-2020.

«Не понимаю одного – зачем оскорблять сборную и игроков?

Разве все наши люди замечательно и патриотично себя ведут? Все такие сумасшедшие работники? Если бы у нас все были такими замечательными специалистами, наверное, в стране не было бы столько проблем. Наверное, дома не рушились и дороги не размывались.

Предъявляя претензии другим, нужно отдавать отчет, что ты сам можешь в этой жизни. Судьи-то мы все хорошие, особенно когда других осуждаем. Поэтому надо понимать, что лучше команды у нас нет, это наши ребята. Я уверена, что никто из них не хотел делать что-то плохое против страны.

Если они своим мастерством и умением не соответствуют определенному уровню – делать из них нелюдей и врагов народа – неправильно. Страна всегда сильна своим единством. На войне все были героями? Один другого поддерживал и ему помогал», – сказала Роднина.