Олег Иванов о вылете России с Евро: «Лучше взглянуть правде в глаза и сказать: «Это просто наш уровень»

Теги Артем Дзюба Олег Иванов Сборная России по футболу Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов оценил выступление сборной России на Евро-2020, где команда не смогла выйти в плей-офф.

«За Евро сборная, конечно, заслужила двойку, поскольку не выполнила задачу выйти из группы. В то же время клеймить футболистов и тренерский штаб нет смысла. Лучше взглянуть правде в глаза и сказать: «Это просто наш уровень». Который позволяет обыгрывать финнов да биться почти тайм на равных с датчанами. Не более.

Какие нужны изменения? Очень хочется, чтобы сборная играла интереснее. А то есть сдвиги к лучшему в обороне, давление на соперника. Сдерживать чужие атаки мы худо-бедно научились. А вот создавать свои... Пока не видно ни позиционной игры, ни продуманных контратак. Все на индивидуальном мастерстве.

Хотя ярких исполнителей в составе хватает — Головин, Миранчук, Кузяев. На подходе талантливая молодежь — Захарян, Мостовой, Макаров, Лесовой. Да и защитники у нас с хорошим пасом. Но в Копенгагене они перестраховывались, поэтому чаще играли через Сафонова.

Соперники уже давно поняли, к чему сводится наша игра впереди. К забросам на Дзюбу. Он старается, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Но его очень плотно опекают, порой на плечах сидят сразу два защитника, да еще третий страхует — чтобы Артем не смог скинуть мяч партнеру. Значит, нужно разнообразить игру в атаке, больше задействовать фланги.

Болельщики часто несправедливы к Дзюбе. Я же считаю, что в России из форвардов он по-прежнему номер один. Неслучайно что в прошлом сезоне, что в этом забил в РПЛ больше всех», – написал Иванов в колонке.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете

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