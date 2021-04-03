Максим Траньков: «Удел болельщиков фигурного катания – поддерживать членов сборной России, а не создавать истерию вокруг вида спорта»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, что Евгений Плющенко вошел в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

«А в «Ангелах Плющенко», кроме (Александры) Трусовой и (Алены) Косторной, никого что ли не было? В академии есть молодые спортсмены, юниоры. Если что, у нас не ограничивается фигурное катание одним женским видом.

Если Евгений включен, значит, на то есть веские причины. Та же сейчас должна быть в юниорской сборной. Какие тут могут быть вопросы?

Это в большей степени истерия. Болельщики играют большое значение в нашем виде спорта в последнее время. Но эта роль должна сводиться все-таки к поддержке спортсменов, а не к обсуждению действий федераций, переходов и прочего.

Последнее слово все равно остается за тренерами, спортсменами и федерацией. Удел болельщиков – поддерживать своих любимчиков, членов сборной России, а не создавать истерию вокруг вида спорта», – сказал Траньков.

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе