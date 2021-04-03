Максим Траньков: «Удел болельщиков фигурного катания – поддерживать членов сборной России, а не создавать истерию вокруг вида спорта»

Теги Максим Траньков сборная России пары женское катание Александра Трусова Алена Косторная натив Академия Плющенко Софья Муравьева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о том, что Евгений Плющенко вошел в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

«А в «Ангелах Плющенко», кроме (Александры) Трусовой и (Алены) Косторной, никого что ли не было? В академии есть молодые спортсмены, юниоры. Если что, у нас не ограничивается фигурное катание одним женским видом.

Если Евгений включен, значит, на то есть веские причины. Та же Софья Муравьева сейчас должна быть в юниорской сборной. Какие тут могут быть вопросы?

Это в большей степени истерия. Болельщики играют большое значение в нашем виде спорта в последнее время. Но эта роль должна сводиться все-таки к поддержке спортсменов, а не к обсуждению действий федераций, переходов и прочего.

Последнее слово все равно остается за тренерами, спортсменами и федерацией. Удел болельщиков – поддерживать своих любимчиков, членов сборной России, а не создавать истерию вокруг вида спорта», – сказал Траньков.

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья