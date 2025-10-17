Сокращение на 2 тысячи занимающихся к 2026 году – план развития фигурного катания России

В программе развития фигурного катания России планируется сокращение занимающихся.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала обновленный приказ Минспорта России об утверждении программы развития фигурного катания на 2023-2026 годы.

В документах говорится, что в 2021 году численность занимающихся фигурным катанием составляла 29 896 человек. Целевое значение на период 2023-2024 закладывалось 31 296 человек, а на период 2025-2026 ожидается 29 085 человек.

В предыдущей версии документа в 2025-2026 годах ожидался прирост количества занимающихся – 31 996 человек.

При этом один из ожидаемых результатов реализации программы – «Рост численности занимающихся фигурным катанием на коньках в России и привлечение к занятиям видом спорта различных групп населения».

