Татьяна Тарасова: «Два года назад сказала, что Загитова больше никогда не вернется в большой спорт. Надо верить моим словам»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала слова главы ФФКР Александра Горшкова о том, что не будет отбираться в сборную для участия в Пекине-2022.

«Я два года назад сказала, что она больше никогда не вернется в большой спорт. Надо верить моим словам.

Сейчас Алина занимается прекрасным творчеством, у нее гастроли по всему миру, я за нее очень рада. Она катает новые номера, выглядит очень достойно. Загитова представляет нашу Родину в других странах и делает это очень хорошо», – рассказала Тарасова.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

Загитова еще и актриса: сыграла эпизодическую роль в фильме Домогарова, на премьере сказала речь по-японски