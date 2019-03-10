Татьяна Тарасова: «Два года назад сказала, что Загитова больше никогда не вернется в большой спорт. Надо верить моим словам»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пекин-2022 женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы ФФКР Александра Горшкова о том, что Алина Загитова не будет отбираться в сборную для участия в Пекине-2022.

«Я два года назад сказала, что она больше никогда не вернется в большой спорт. Надо верить моим словам.

Сейчас Алина занимается прекрасным творчеством, у нее гастроли по всему миру, я за нее очень рада. Она катает новые номера, выглядит очень достойно. Загитова представляет нашу Родину в других странах и делает это очень хорошо», – рассказала Тарасова.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

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