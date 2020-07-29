Дзюба, Хабиб, Загитова и Шарапова вошли в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян

Исследовательский холдинг Romir составил рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Топ-10 возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.

В рейтинг вошли также тренер по фигурному катанию , и (ММА), и (футбол), (хоккей), (теннис), (фигурное катание) и (бокс).

По сравнению с летней версией рейтинга из топ-10 выбыли глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, тренер по фигурному катанию , тренер по художественной гимнастике , экс-хоккеист и экс-биатлонист .

Компания Romir подсчитывает индекс доверия граждан к медиа-персонам. Исследование проводится на базе скан-панели, респондентами которой являются 40 тысяч человек.

В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч. Задавался вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались.