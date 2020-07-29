Дзюба, Хабиб, Загитова и Шарапова вошли в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян

Исследовательский холдинг Romir составил рейтинг спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Топ-10 возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.
В рейтинг вошли также тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов (ММА), Артем Дзюба и Игорь Акинфеев (футбол), Александр Овечкин (хоккей), Мария Шарапова (теннис), Алина Загитова (фигурное катание) и Николай Валуев (бокс).
По сравнению с летней версией рейтинга из топ-10 выбыли глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, экс-хоккеист Вячеслав Фетисов и экс-биатлонист Антон Шипулин.
Компания Romir подсчитывает индекс доверия граждан к медиа-персонам. Исследование проводится на базе скан-панели, респондентами которой являются 40 тысяч человек.
В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч. Задавался вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались.