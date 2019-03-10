Директор «Самбо-70»: «Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Медведева и Загитова, возможно, не верят в себя. Но это нормально, они свое уже откатали»

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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал состав женской сборной России на следующий сезон. 

«Шесть из восьми девушек — представительницы школы «Самбо-70». Такое доминирование связано с талантом Тутберидзе и ее тренерского штаба.

Думаю, Косторная способна попасть в основную команду после возвращения к Тутберидзе. Но это уже вопросы экспертам. Я же могу сказать точно, что в техническом плане спортсменам предоставлены все условия для подготовки. Руководство Москвы делает все возможное, чтобы у девчонок были хорошие условия.

Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Медведева и Загитова, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они свое уже откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах.

В этом плюс фигурного катания — есть чем заняться без соревнований.

Почему не объявляют о завершении карьеры? Может, еще рассчитывают «стрельнуть», верят в это», — сказал Лайшев.

Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе

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