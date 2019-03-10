Дмитрий Губерниев: «То, что Загитова де-факто завершила спортивную карьеру, – это совершенно точно»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии и в списках сборной России на следующий сезон.

«Произошло то, что и должно было произойти. Все это назревало. Спортсмены до последнего момента тянут с объявлением о завершении карьеры – это связано с условиями федерального и местного финансирования.

То, что Загитова де-факто завершила спортивную карьеру, – это совершенно точно. Впереди участие в шоу, телевидение – тут понятно, чем Загитова будет заниматься. Я по-прежнему рассчитываю, что у нас с ней будет масштабный телевизионный проект.

Что касается Евгении Медведевой, которая сезон пропускала из-за травмы, я не сомневаюсь, что и она найдет себя. И шоу, и то же самое телевидение – масса различных нюансов, которые поспособствуют тому, что девчонки на небосклоне шоу-бизнеса и спорта будут по-прежнему в обойме», – сказал Губерниев.

Загитову и Медведеву не взяли в сборную. Объясняем, как им попасть на Олимпиаду (если захотят)

Щербакова, Трусова и Коляда вошли в состав сборной России на сезон-2021/22, Косторная – в резерве, Загитова и Медведева – вне заявки